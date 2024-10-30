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30 октября, 12:30

Культура

Студентов и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе "АРТерия" в Москве

Студентов и школьников пригласили поучаствовать в конкурсе "АРТерия" в Москве

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Московские студенты и школьники, которые увлекаются живописью, станут участниками нового проекта "АРТерия" и смогут показать свои работы в Третьяковской галерее. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Образовательный проект о современном искусстве создан для того, чтобы поддержать увлечение учеников. У них будет возможность посещать лекции искусствоведов, встречаться с модными художниками и рисовать на пленэрах. Кроме того, будет организован художественный челлендж, который пройдет в соцсетях с хештегом #РисуйСоМной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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