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30 октября, 08:00

Общество

Минпросвещения утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе

Минпросвещения утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе

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Минпросвещения РФ утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе для выпускников школ. Так, золотую медаль полагается вручать тем, у кого в итоговых оценках стоит "отлично" по всем предметам, при этом ЕГЭ по русскому языку сдан не менее чем на 70 баллов. Такую же сумму баллов нужно набрать еще по одной дисциплине.

С этого учебного года в российские школы вернули серебряные медали. Эти награды получат выпускники с двумя отметками "хорошо" в аттестате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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