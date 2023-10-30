Минпросвещения утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе

Минпросвещения РФ утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе для выпускников школ. Так, золотую медаль полагается вручать тем, у кого в итоговых оценках стоит "отлично" по всем предметам, при этом ЕГЭ по русскому языку сдан не менее чем на 70 баллов. Такую же сумму баллов нужно набрать еще по одной дисциплине.

С этого учебного года в российские школы вернули серебряные медали. Эти награды получат выпускники с двумя отметками "хорошо" в аттестате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.