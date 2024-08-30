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30 августа, 12:15

Общество

Москвичи рассказали, как готовятся к новому учебному году

Москвичи рассказали, как готовятся к новому учебному году

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Москвичи рассказали, как готовятся к новому учебному году, и поделились, сколько потратили на канцтовары, одежду и школьные аксессуары. По данным Росстата, в 2024 году сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 22–27 тысяч рублей в зависимости от пола.

Тем временем городской образовательный комплекс уже готов к сентябрю. Открыть планируют около 30 новых зданий школ и детских садов. Подробнее о том, какие нововведения ждут школьников в новом сезоне и есть ли очереди в торговых центрах, – в эфире телеканала Москва 24.

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