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30 августа, 11:15

Общество

Московские школы примут 100 тыс первоклассников в новом учебном году

Московские школы примут 100 тыс первоклассников в новом учебном году

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100 тысяч первоклассников пойдут в московские школы в новом учебном году. До его начала осталось всего три дня, поэтому родители пытаются успеть докупить все необходимое для занятий.

По данным Росстата, в 2024 году сборы ребенка в школу обойдутся примерно в 22–27 тысяч рублей в зависимости от пола. А если добавить к этому еще букет цветов для учителя и различные взносы, то, как заявляет ВЦИОМ, эта сумма достигнет отметки в 50 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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