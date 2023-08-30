Минпросвещения опровергло информацию об исключении классиков из ЕГЭ по литературе

Произведения Александра Пушкина из ЕГЭ по литературе никуда не исчезнут. Минпросвещения опровергло информацию о том, что их планируют исключить. В сообщении ведомства говорится, что произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя изучались и изучаются в основной школе, и по-прежнему включены в проверку в ходе основного госэкзамена.

Обсуждать изменения начали после публикации 25 августа демонстрационных вариантов ЕГЭ без всем известных фамилий авторов. Тогда в Рособрнадзоре заявили, что программа экзамена действительно изменилась в связи с утвержденными стандартами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.