Столичным школьникам не придется сдавать ПЦР-тесты накануне 1 сентября

Учеников школ Москвы не обяжут сдавать ПЦР-тесты перед новым учебным годом. Об этом заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Причем это касается не только школ, но и детских садов, а также техникумов. При этом детей с признаками ОРВИ в образовательные учреждения не допустят.

В то же время учебные заведения вправе перейти на удаленку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.