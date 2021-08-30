Столичные школы смогут сами решить, проводить ли им линейки 1 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте образования и науки.

Занятия в этом году начнутся в привычном очном формате. Это значит, что ученикам понадобятся и форма, и школьные принадлежности.

Подробнее о том, все ли родители успели заранее подготовиться и много ли тех, кто в последний момент закупается канцтоварами, – в эфире телеканала Москва 24.