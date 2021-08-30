Ракова рассказала, при каких условиях возможна дистанционка в столичных школах

Школьники в Москве смогут перейти на дистанционное обучение по заявлению всех родителей класса. Об этом заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что перед 1 сентября детям не нужно сдавать ПЦР-тесты. Это касается и школ, и детских садов, и техникумов. Справки тоже не нужны.

При этом детей с признаками ОРВИ в образовательные учреждения допускать не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.