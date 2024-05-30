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30 мая, 12:50

Общество

Выпускники более 2 млн раз посмотрели результаты экзаменов на портале mos.ru в 2024 году

Выпускники более 2 млн раз посмотрели результаты экзаменов на портале mos.ru в 2024 году

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Более двух миллионов раз выпускники воспользовались сервисом для просмотра результатов экзаменов на портале мэра и правительства Москвы. Данные 2024 года привели в комитете государственных услуг столицы.

Подписка на уведомления о результатах подключается у школьников автоматически, когда они подают заявление на ГИА. Родители тоже могут настроить подписку. В обоих случаях уведомления поступят на электронную почту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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