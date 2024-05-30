30 мая, 12:50Общество
Выпускники более 2 млн раз посмотрели результаты экзаменов на портале mos.ru в 2024 году
Более двух миллионов раз выпускники воспользовались сервисом для просмотра результатов экзаменов на портале мэра и правительства Москвы. Данные 2024 года привели в комитете государственных услуг столицы.
Подписка на уведомления о результатах подключается у школьников автоматически, когда они подают заявление на ГИА. Родители тоже могут настроить подписку. В обоих случаях уведомления поступят на электронную почту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.