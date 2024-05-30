Дополнительные бюджетные места появились в столичных колледжах в 2024 году

В московских колледжах прошли дни открытых дверей. Выпускники школ могут посмотреть, какие есть специальности в учебных заведениях, как проходит обучение и практика, и определиться с выбором профессии. Всего в системе столичных колледжей представлено 170 специальностей.

В 2024 году в столичных колледжах появились дополнительные бюджетные места. Их насчитывается 10 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

