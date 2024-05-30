Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 00:00

Город

Дополнительные бюджетные места появились в столичных колледжах в 2024 году

Дополнительные бюджетные места появились в столичных колледжах в 2024 году

Демонстрационный экзамен написали 4,5 тыс столичных школьников

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Новости часа: Донецкую улицу в Марьине благоустроят в 2024 году

Новости часа: 20 жилищных комплексов передали под заселение по реновации в 2024 году

"Мой район": колледжи Москвы

Педагог-организатор рассказала о летних программах для детей в Москве

Новый кампус МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 90%

"Познавательный фильм": Москва. В колледже

В московских колледжах прошли дни открытых дверей. Выпускники школ могут посмотреть, какие есть специальности в учебных заведениях, как проходит обучение и практика, и определиться с выбором профессии. Всего в системе столичных колледжей представлено 170 специальностей.

В 2024 году в столичных колледжах появились дополнительные бюджетные места. Их насчитывается 10 тысяч. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоЯрослава КоценкоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика