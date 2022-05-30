Губернатор Астраханской области встретится со студентами Губкинского университета

В университете нефти и газа имени Губкина губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился со студентами. Учащиеся смогли задать вопросы о развитии нефтяной отрасли в регионе.

Также на мероприятии было подписано соглашение о полном сотрудничестве вуза с Астраханской областью.

Губернатор отметил, что выпускников вуза ждут на работу в регионе. Астраханская область известна запасами нефти и газа. Кроме того, на мероприятии прошло награждение лучших студентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.