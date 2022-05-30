В Минобрнауки не рассматривают возможность возвращения к советской системе образования

Отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращение к советской. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

Для России важна предсказуемость курса рубля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Более 70 тысяч человек сдали 30 мая ЕГЭ по русскому языку в Москве.