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Общество

Стали известны самые дорогие направления обучения в российских вузах

Стали известны самые дорогие направления обучения в российских вузах

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Высшая школа экономики провела мониторинг и составила список самых дорогих направлений обучения в вузах в 2022 году. Среди них оказались "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы", "Востоковедение и африканистика".

А такие традиционные направления, как "Психология", "Сфера обслуживания" и "Государственное и муниципальное управление" стоят в списке значительно ниже. При этом эксперты сообщили о том, что цена за обучение по сравнению с 2021 года выросла даже на них.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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