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"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

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Курс по военной подготовке может появиться в вузах России с 1 сентября 2023 года. Такую рекомендацию дало министерство образования и науки. Учить обещают поддержанию безопасных условий жизнедеятельности. Новая дисциплина ждет и школьников – это начальная военная подготовка.

Есть ли в России нужные специалисты или будут переобучать действующих преподавателей по другим предметам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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