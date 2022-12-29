"Актуальный репортаж": курс по военной подготовке может появиться в вузах РФ

Курс по военной подготовке может появиться в вузах России с 1 сентября 2023 года. Такую рекомендацию дало министерство образования и науки. Учить обещают поддержанию безопасных условий жизнедеятельности. Новая дисциплина ждет и школьников – это начальная военная подготовка.

Есть ли в России нужные специалисты или будут переобучать действующих преподавателей по другим предметам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.