29 октября, 07:45

Общество

Российские вузы не смогут зачислять на платные места при среднем балле ЕГЭ ниже 50

Российские вузы не смогут зачислять на платные места при среднем балле ЕГЭ ниже 50. Соответствующий документ опубликовало Минобрнауки.

Изменения могут вступить в силу со следующего года. Ранее вузы сами определяли, сколько студентов будут учиться на платной основе. С мая этого года им ограничили такое право, так как существовал чрезмерный набор на специальности, которые не пользовались спросом на рынке труда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

