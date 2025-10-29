Российские вузы не смогут зачислять на платные места при среднем балле ЕГЭ ниже 50. Соответствующий документ опубликовало Минобрнауки.

Изменения могут вступить в силу со следующего года. Ранее вузы сами определяли, сколько студентов будут учиться на платной основе. С мая этого года им ограничили такое право, так как существовал чрезмерный набор на специальности, которые не пользовались спросом на рынке труда.

