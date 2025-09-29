Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:45

Общество

Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Депутаты предложили обеспечивать всех школьников горячим обедом минимум раз в день

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Собянин: столичные колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Собянин: около 100 тыс школьников окончили предпрофессиональные классы

"Интервью": Василий Фивейский – о грантах на бесплатное обучение

В Москве изменят подход к распределению стимулирующих выплат для учителей

Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве

Более 70% московских школ открыли предпрофессиональные классы

Девятиклассники, которые не справились с основным государственным экзаменом (ОГЭ), теперь смогут бесплатно осваивать рабочие профессии. Ранее такие ученики теряли целый год, ожидая пересдачи и получения школьного аттестата.

Теперь подростки смогут сразу получить навыки электрика, автомеханика, плотника или каменщика. Это позволит им быстрее начать самостоятельную жизнь, а регионам – справиться с дефицитом кадров в рабочих специальностях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика