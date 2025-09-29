Несправившиеся с ОГЭ девятиклассники смогут бесплатно освоить рабочие профессии

Девятиклассники, которые не справились с основным государственным экзаменом (ОГЭ), теперь смогут бесплатно осваивать рабочие профессии. Ранее такие ученики теряли целый год, ожидая пересдачи и получения школьного аттестата.

Теперь подростки смогут сразу получить навыки электрика, автомеханика, плотника или каменщика. Это позволит им быстрее начать самостоятельную жизнь, а регионам – справиться с дефицитом кадров в рабочих специальностях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.