29 сентября, 07:45

Депутаты предложили обеспечивать всех школьников горячим обедом минимум раз в день

Депутаты Госдумы предложили предоставлять горячее питание всем школьникам минимум раз в день вне зависимости от дохода или социального статуса семьи. Инициатива учитывает пожелания родителей старшеклассников, так как подростки находятся на занятиях дольше и нуждаются в полноценном обеде для поддержания здоровья.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец подчеркнула, что во время взросления закладываются привычки и фундамент здоровья на всю жизнь. Если дети проводят в школе 6–8 часов и питаются только снеками или фастфудом, это негативно влияет на их организм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиеобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

