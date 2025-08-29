Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

В День знаний московских учеников примут 34 новых школы и детских сада. Один из крупнейших комплексов находится в Коммунарке, где смогут учиться более 1,5 тысячи детей. Для них подготовили удобные кабинеты, ИТ-полигон, школьный театр и даже планетарий.

Температурный фон в Москве этим летом был на 1 градус выше климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре. Рекорды были зафиксированы в августе и по температуре, и по осадкам. В ближайшие дни погода будет тоже за пределами стандартов. Москвичей ждут жаркие выходные и очень теплое начало осени.

На участке Троицкой линии метро временно не будут ходить поезда. Движение закрыто с пятницы, 29 августа, от "Тютчевской" до "Новаторской". Пассажиров призывают планировать маршруты заранее. Ограничения связаны со строительными работами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.