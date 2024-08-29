Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

Новое здание школы № 1392 в Филимонковском районе готово принять учеников. Оно откроет свои двери 2 сентября. Площадь образовательного учреждения составляет более 28 тысяч квадратных метров. Вместе с родителями дети уже пришли в здание, чтобы посмотреть просторные классы, медиатеку, спортзал и столовую.

В Москве появятся тысячи новых зарядных станций для электромобилей. По новым правилам, их будут оборудовать при строительстве новых зданий и домов. Также для водителей экологичного транспорта предусмотрены льготы. Например, проезд по платным федеральным трассам для них является бесплатным. Эксперимент продлен до конца года.

Московские волонтеры продолжают собирать необходимые вещи для жителей Курской области. Горожане приносят одежду, средства гигиены, постельные принадлежности. В столице по-прежнему работают 14 штабов по сбору гумпомощи.

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