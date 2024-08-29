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Новости

29 августа, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 августа

Школу № 1636 в Орехове-Борисове оснастили новым оборудованием перед началом учебного года

Собянин: новое здание школы в Филимонковском районе примет учеников 2 сентября

Чернышенко поручил Минпросвещения быть в контакте с приграничьем

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Участники экспедиции "Ледокол знаний" посетили Северный полюс

Ряд новых правил вводят в российских школах с 1 сентября

Новости часа: Сергей Собянин рассказал об изменениях в московской системе образования

Новости часа: около 5 тыс объектов образования подготовлено к учебному году

Новое здание школы № 1392 в Филимонковском районе готово принять учеников. Оно откроет свои двери 2 сентября. Площадь образовательного учреждения составляет более 28 тысяч квадратных метров. Вместе с родителями дети уже пришли в здание, чтобы посмотреть просторные классы, медиатеку, спортзал и столовую.

В Москве появятся тысячи новых зарядных станций для электромобилей. По новым правилам, их будут оборудовать при строительстве новых зданий и домов. Также для водителей экологичного транспорта предусмотрены льготы. Например, проезд по платным федеральным трассам для них является бесплатным. Эксперимент продлен до конца года.

Московские волонтеры продолжают собирать необходимые вещи для жителей Курской области. Горожане приносят одежду, средства гигиены, постельные принадлежности. В столице по-прежнему работают 14 штабов по сбору гумпомощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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