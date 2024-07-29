Более 200 лабораторий и мастерских подготовили для студентов колледжей в Москве

В московских колледжах появляется больше площадок для отработки практических навыков. С начала 2024 года в столице обновили 147 лабораторий и мастерских и открыли еще 55 новых – это позволяет студентам заниматься в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде.

До конца 2024 года в столице планируют модернизировать и переоснастить еще около 500 мастерских, при этом создать 208 новых. В программе обновления участвуют колледжи, выпускающие профессионалов самых разных направлений – от специалистов в сфере красоты до строителей.

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