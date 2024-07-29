Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 07:15

Город

Более 200 лабораторий и мастерских подготовили для студентов колледжей в Москве

Более 200 лабораторий и мастерских подготовили для студентов колледжей в Москве

В колледжах Москвы с начала года открыли 55 новых мастерских

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Москвичам рассказали о программе реорганизации СПО

Новый корпус школы № 1434 на Проспекте Вернадского примет учеников 1 сентября

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Каждый восьмой выпускник в Москве окончил школу с московской медалью

Новости часа: с 2011 года в Москве построено и реконструировано 12 метродепо

Большинство столичных девятиклассников улучшили свои результаты на ОГЭ

В московских колледжах появляется больше площадок для отработки практических навыков. С начала 2024 года в столице обновили 147 лабораторий и мастерских и открыли еще 55 новых – это позволяет студентам заниматься в условиях, максимально приближенных к профессиональной среде.

До конца 2024 года в столице планируют модернизировать и переоснастить еще около 500 мастерских, при этом создать 208 новых. В программе обновления участвуют колледжи, выпускающие профессионалов самых разных направлений – от специалистов в сфере красоты до строителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоЕгор БедуляАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика