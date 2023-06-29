Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Так, мытье класса или уборку территории намерены сделать обязательными элементами школьной программы. По мнению авторов идеи, это сформирует ответственное отношение к труду.

При этом есть момент, который уже вызвал немало вопросов. Из законодательства хотят исключить запрет на привлечение к работе учеников без согласия их родителей.

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