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07:15

Общество

Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников

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Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Так, мытье класса или уборку территории намерены сделать обязательными элементами школьной программы. По мнению авторов идеи, это сформирует ответственное отношение к труду.

При этом есть момент, который уже вызвал немало вопросов. Из законодательства хотят исключить запрет на привлечение к работе учеников без согласия их родителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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