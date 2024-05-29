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29 мая, 14:45

Общество

Новости часа: Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Более 1 тыс московских школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады

Новости часа: открыт новый переход на городской вокзал Зеленоград-Крюково

Дополнительные бюджетные места появились в столичных колледжах в 2024 году

Демонстрационный экзамен написали 4,5 тыс столичных школьников

Собянин: за учебный год школы искусств Москвы провели около 5 тыс выступлений

Новости часа: производство одежды в Москве выросло примерно в 62 раза

Новости часа: Донецкую улицу в Марьине благоустроят в 2024 году

Новости часа: 20 жилищных комплексов передали под заселение по реновации в 2024 году

"Мой район": колледжи Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники завоевали половину наград Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Туманизаторы для охлаждения и увлажнения воздуха запустили на двух вокзалах Москвы из-за жары, рассказали в пресс-службе МЖД

Ролик с 3D-эффектом впервые запустят на медиафасаде Останкинской телебашни. Об этом заявили в пресс-службе телецентра.

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