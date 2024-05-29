Новости часа: Ракова поздравила московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники завоевали половину наград Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Туманизаторы для охлаждения и увлажнения воздуха запустили на двух вокзалах Москвы из-за жары, рассказали в пресс-службе МЖД

Ролик с 3D-эффектом впервые запустят на медиафасаде Останкинской телебашни. Об этом заявили в пресс-службе телецентра.