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Политика

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

Новости часа: в районе Солнцево снесли первые пятиэтажные дома по программе реновации

"Деньги 24": городская неделя финансовой грамотности

Новости часа: строительство оздоровительного комплекса началось в Филевском Парке

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Новости часа: в Москве начали разбирать новогодние световые конструкции

Новости часа: украинский Ми-8 сбили в ДНР

Собянин поздравил столичных школьников с первыми победами на Всероссийской олимпиаде

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего

Более 6 тысяч педагогов занимаются творческим развитием московских школьников

РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы. Об этом рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр массой в 30 миллиардов раз больше солнца. Об этом сообщили СМИ.

Российские военные проявляют чудеса героизма в ходе ожесточенных боев за Артемовск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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