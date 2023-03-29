Новости часа: РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы

РАН вернут статус научного штаба, который она имела в советские годы. Об этом рассказал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Британские астрономы обнаружили одну из самых крупных черных дыр массой в 30 миллиардов раз больше солнца. Об этом сообщили СМИ.

Российские военные проявляют чудеса героизма в ходе ожесточенных боев за Артемовск. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.