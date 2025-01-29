Предмет "духовно-нравственная культура России" могут вернуть в школы в 2026 году

Предмет "духовно-нравственная культура России" может вернуться в школы в 2026 году. Как рассказали в Минпросвещения РФ, инициативу поддержал Патриарх Кирилл.

Он заявил, что договоренность о возвращении предмета в учебный план 5–7-х классов достигнута. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.