Почти 500 тысяч человек посетили детские технопарки столицы с 2016 года

Почти 500 тысяч посетителей приняли детские технопарки Москвы с момента создания. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент в городе работает 21 инновационный образовательный комплекс, они есть в каждом округе Москвы. Там ребята могут реализовать свой потенциал, освоить полезные навыки и выбрать будущую профессию. Есть разные направления – от робототехники и IT до промышленного дизайна и автомоделирования.

Помимо долгосрочных программ обучения, детские технопарки регулярно проводят мастер-классы, экскурсии, научные квесты и специальные акции. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.