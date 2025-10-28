Более 135 тысяч кружков и секций организованы для детей в Москве. Занятия охватывают самые разные направления – от робототехники и воркаута до аэройоги и основ ветеринарии.

Почти 90% московских школьников посещают дополнительные занятия. Во всех школах и колледжах работают спортклубы и более 30 тысяч спортивных секций, в которых занимаются свыше 340 тысяч ребят. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, волонтерству, творчеству и туризму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.