Московских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ. Доля автоматически проверяемых заданий может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования. Об этом сообщили в Минцифры.

Для этого в школах внедрят специальную информационную систему. Такой шаг может существенно облегчить труд учителей и улучшить эффективность образовательного процесса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.