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28 сентября, 09:15

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Московские школьники впервые отправятся в экспедицию в Антарктиду

Московские школьники впервые отправятся в экспедицию в Антарктиду

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Московские школьники впервые отправятся в экспедицию в Антарктиду. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Отбор участников пройдет в пять этапов. Это и "Антарктический диктант", и командные туристические соревнования, и защита своих научных проектов. В финале ребят ждут тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода в Московской области. Отбор проводят для учащихся школ и колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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