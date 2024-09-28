Московские школьники впервые отправятся в экспедицию в Антарктиду. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Отбор участников пройдет в пять этапов. Это и "Антарктический диктант", и командные туристические соревнования, и защита своих научных проектов. В финале ребят ждут тренировочные сборы "Антарктида зовет" в формате многодневного похода в Московской области. Отбор проводят для учащихся школ и колледжей.

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