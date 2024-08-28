Участники экспедиции "Ледокол знаний" посетили Северный полюс

Участники пятой по счету арктической экспедиции "Ледокол знаний" посетили Северный полюс. Среди них были отличившиеся студенты образовательных программ "Росатома" и делегаты Всемирного фестиваля молодежи. Они ознакомились с устройством атомного ледокола "50 лет Победы", стали слушателями лектория и обширной образовательной программы.

В 2024 году экспедиция была приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

