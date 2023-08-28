Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома. Строительство финансировалось за счет внебюджетных средств.

Пассажиры совершили более 70 тысяч поездок на автобусах КМ в период закрытия участка на севере Люблинско-Дмитровской линии метро. Интервалы движения составляли не более трех минут, отметил Дептранс.

Три десятка стран принимают участие в форуме инноваций БРИКС в "Зарядье". О количестве участников сообщили организаторы МУФ-2023.