Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 20:00

Общество

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

"Актуальный репортаж": спрос на специалистов со знанием китайского языка стал расти в РФ

Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Минпросвещения разработало план воспитательной работы на учебный год

Москвичам рассказали, что изменится в столичных школах с 1 сентября

Китайский язык начнут вводить в программы российских научных вузов

Москвичам рассказали об акции "Первоклассный сентябрь" для детей

Новый учебник истории для 11 класса поставят в российские школы до 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новую школу на 1 100 мест открыли на месте бывшего Тушинского аэродрома. Строительство финансировалось за счет внебюджетных средств.

Пассажиры совершили более 70 тысяч поездок на автобусах КМ в период закрытия участка на севере Люблинско-Дмитровской линии метро. Интервалы движения составляли не более трех минут, отметил Дептранс.

Три десятка стран принимают участие в форуме инноваций БРИКС в "Зарядье". О количестве участников сообщили организаторы МУФ-2023.

Читайте также
образованиегородтранспортобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика