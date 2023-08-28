"Актуальный репортаж": спрос на специалистов со знанием китайского языка стал расти в РФ

В России стал расти спрос на специалистов со знанием китайского языка. В некоторых регионах РФ он увеличился на 40%, об этом свидетельствуют данные рекрутинговых агентств. При этом студенты и школьники проявляют интерес не только к китайскому, но и к арабскому.

Где можно пройти качественное обучение и сколько времени потребуется, чтобы заговорить на этих языках? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.