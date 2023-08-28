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Общество

Китайский язык начнут вводить в программы российских научных вузов

Китайский язык начнут вводить в программы российских научных вузов

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Будущие российские ученые начнут учить китайский язык в вузах. Дисциплину планируют постепенно внедрять в учебный план, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. По его словам, китайский язык становится одним из главных в научных кругах, на нем издается около трети всей научной литературы.

Одновременно предпринимается максимум усилий, чтобы и русский язык остался одним из основных среди языков науки, заявил Фурсенко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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