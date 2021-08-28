Изменения в ЕГЭ внесут почти по всем предметам

Изменения в Единый госэкзамен внесут почти по всем предметам, кроме информатики, но они не будут революционными. Об этом заявили в Рособрнадзоре.

Так, например, новые вопросы добавились по базовой математике, биологии и географии. Из экзаменационной работы по истории исключили сочинение, но ждут более развернутый ответ по теме Великой Отечесвенной войны. А в ЕГЭ по литературе добавили поэзию второй половины 19-го и 20-го веков, отечественную литературу 21 века и зарубежные произведения. Демоверсии по всем предметам предстоящего ЕГЭ опубликуют до 1 сентября.

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