Москвичам рассказали о программе реорганизации СПО

В столице действует программа реорганизации среднего профессионального образования (СПО), в рамках которой перестраиваются колледжи, создаются новые лаборатории и мастерские, обновляются уже работающие. Сегодня в них профессию получают более 200 тысяч подростков.



Во многом развивать московские колледжи помогает город. В этом году благодаря масштабной программе реорганизации среднего профобразования обновят свыше 230 мастерских и лабораторий. Всего за пять лет планируют модернизировать больше тысячи площадок.

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