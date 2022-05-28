Московские школьники показали свои изобретения для Музея Победы

Московские школьники показали свои изобретения. Они презентовали аудиогиды на семи языках, мобильные приложения, чат-боты и цифровые двойники экспонатов с технологиями дополненной реальности для Музея Победы.

Разработки помогут детям получать знания в современной форме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.