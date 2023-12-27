Более тысячи экскурсий на предприятия провели столичным школьникам с начала 2023 года. На экскурсиях специалисты делятся секретами мастерства с учениками предпрофессиональных классов.

Отмечается, что благодаря таким мероприятиям ученики московских школ знакомятся с устройством больниц, делают первые успехи в программировании и бизнес-планировании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.