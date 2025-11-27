Московские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады по робототехнике

Команда московских школьников вышла в финал первой Всероссийской технологической олимпиады по робототехнике "От кода к взлету". В отборочном этапе, где участвовали 5 тысяч столичных учащихся, ребята программировали роботов для построения маршрутов и настраивали системы локализации.

Заключительный этап пройдет в Москве с 16 по 22 декабря на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем. Как отметила организатор олимпиады Наталья Петровская, победители получат льготы при поступлении в ведущие технические вузы страны.

