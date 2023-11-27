Новости часа: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в столице готов на 90%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Баумана готов на 90%. Об этом рассказали в департаменте строительства Москвы.

В ночь на 28 ноября и днем в столице будет от -8 до -5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет, позволяющий посетить каток и выставку. Об этом заявили в Дептрансе столицы.