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Новости

27 ноября, 18:45

Город

Новости часа: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в столице готов на 90%

Новости часа: библиотечный корпус МГТУ имени Баумана в столице готов на 90%

Новости часа: Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

Новости часа: высота сугробов в Москве выросла до 22 сантиметров

Новости часа: городские службы приступили к очистке улиц Москвы от снега

Собянин рассказал о новом сезоне городской олимпиады "Музеи. Парки. Усадьбы"

В Минобрнауки решили сократить срок обучения в вузах РФ

Лабораторно-исследовательский комплекс построили в школе "Тропарево"

Восемь тысяч московских школьников поступили в профильные бизнес-классы

Новости часа: в Москве будет работать 4 тыс площадок для зимних развлечений

Новости часа: метель, сильный ветер и гололедица сохранятся в столице до 27 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Многофункциональный библиотечный корпус МГТУ имени Баумана готов на 90%. Об этом рассказали в департаменте строительства Москвы.

В ночь на 28 ноября и днем в столице будет от -8 до -5 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Музей транспорта Москвы и ВДНХ выпустили комбо-билет, позволяющий посетить каток и выставку. Об этом заявили в Дептрансе столицы.

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