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27 октября, 12:15

Общество

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ

Российских учителей могут освободить от ручной проверки домашних работ

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Российских учителей хотят освободить от ручной проверки домашних заданий. Об этом сообщил замруководителя Минцифры Олег Качанов.

В будущем задача перейдет в автоматический режим. Предварительно, ее планируют включить в государственную информационную систему в сфере общего образования.

Пока известно, что автопроверку организуют на базе Московской электронной школы, опыт которой распространяют и на другие регионы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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