Студентам "Останкино" вернут деньги после отчисления из-за лайка

14:15
Высшая школа "Останкино" вернет деньги студентам, которых отчислили, как они утверждают, из-за лайков в социальных сетях. Об этом рассказала одна из уже бывших слушательниц.
По ее словам, приказ на отчисление готов, 27 октября с ним можно будет ознакомиться. Ранее несколько человек сообщили о том, что им заблокировали пропуска после лайка комментария с критикой учебного заведения.
Слушатели были недовольны тем, что на время нерабочих дней отменяют очные лекции и нет варианта провести их хотя бы в дистанционном формате. Перерасчета тоже не планируется.
Администрация школы сообщила о решении отчислить несколько человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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