Студентам "Останкино" вернут деньги после отчисления из-за лайка

Высшая школа "Останкино" вернет деньги студентам, которых отчислили, как они утверждают, из-за лайков в социальных сетях. Об этом рассказала одна из уже бывших слушательниц.

По ее словам, приказ на отчисление готов, 27 октября с ним можно будет ознакомиться. Ранее несколько человек сообщили о том, что им заблокировали пропуска после лайка комментария с критикой учебного заведения.

Слушатели были недовольны тем, что на время нерабочих дней отменяют очные лекции и нет варианта провести их хотя бы в дистанционном формате. Перерасчета тоже не планируется.

Администрация школы сообщила о решении отчислить несколько человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.