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Новости

27 сентября, 13:30

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Новые площадки планируются к открытию в столичных педколледжах

Новые площадки планируются к открытию в столичных педколледжах

Более 23 тыс воспитателей работают в московских детских садах

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В колледжах Москвы, где готовят будущих воспитателей, планируются к открытию новые площадки. Их оснастят оборудованием для диагностики и коррекции детского развития и лабораториями технического творчества.

В столице получить специальность "дошкольное образование" можно в двух колледжах – Московском педагогическом и среднего профобразования имени Ушинского. Там студенты учатся создавать комфортные условия для детей, разрабатывать занятия и творческие мероприятия. В год эти два колледжа выпускают 400 специалистов.

Особое внимание в обучении уделяется практике, которая начинается с первого курса и составляет не менее 70% учебного времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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