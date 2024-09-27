Новые площадки планируются к открытию в столичных педколледжах

В колледжах Москвы, где готовят будущих воспитателей, планируются к открытию новые площадки. Их оснастят оборудованием для диагностики и коррекции детского развития и лабораториями технического творчества.

В столице получить специальность "дошкольное образование" можно в двух колледжах – Московском педагогическом и среднего профобразования имени Ушинского. Там студенты учатся создавать комфортные условия для детей, разрабатывать занятия и творческие мероприятия. В год эти два колледжа выпускают 400 специалистов.

Особое внимание в обучении уделяется практике, которая начинается с первого курса и составляет не менее 70% учебного времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.