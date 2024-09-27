Более 23 тыс воспитателей работают в московских детских садах

Более 23 тысяч воспитателей работают в московских детских садах, заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В пятницу, 27 сентября, работники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник. Ежедневно в Москве они помогают 350 тысячам детей развивать свои навыки, познавать окружающий мир и формировать личность.

Как отметила Ракова, работа воспитателей – это фундамент для всей образовательной системы столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.