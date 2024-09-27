Специальные мероприятия организуют в Москве ко Дню среднего профессионального образования. Для первокурсников колледжей устроят масштабный праздник. Концерты и мастер-классы ждут и остальных гостей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что все больше молодых людей делают выбор в пользу колледжей и получения востребованной профессии.

В этом году число девятиклассников, которые пошли по пути среднего специального образования, увеличилось почти в двое. На бюджет поступили около 36 тысяч человек. К празднику колледжи подготовили и программу для старшеклассников, которые задумываются о поступлении. 2 октября студенты и педагоги проведут квесты, экскурсии и лектории.

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