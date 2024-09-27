Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 12:15

Город

Специальные мероприятия организуют в Москве ко Дню среднего профессионального образования

Специальные мероприятия организуют в Москве ко Дню среднего профессионального образования

Российских школьников хотят оградить от теории эволюции Дарвина

В Совфеде РФ предложили давать женщинам с детьми допбаллы при поступлении в вуз

Пересадка с "Черкизовской" на МЦК Локомотив будет закрыта с 30 сентября по 29 октября

Новости часа: Путин заявил о расширении категории ядерного сдерживания

В РФ предложили сократить время обучения школьников и студентов

В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

В Мосгордуме оценили идею о сокращении срока обучения в школах и вузах

Песков поддержал дискуссию о сокращении времени учебы в российских школах

Специальные мероприятия организуют в Москве ко Дню среднего профессионального образования. Для первокурсников колледжей устроят масштабный праздник. Концерты и мастер-классы ждут и остальных гостей, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что все больше молодых людей делают выбор в пользу колледжей и получения востребованной профессии.

В этом году число девятиклассников, которые пошли по пути среднего специального образования, увеличилось почти в двое. На бюджет поступили около 36 тысяч человек. К празднику колледжи подготовили и программу для старшеклассников, которые задумываются о поступлении. 2 октября студенты и педагоги проведут квесты, экскурсии и лектории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика