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27 сентября, 07:30

Общество

Российских школьников хотят оградить от теории эволюции Дарвина

Российских школьников хотят оградить от теории эволюции Дарвина

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Исключить теорию Чарльза Дарвина из школьных учебников предложил министру просвещения Сергею Кравцову помощник председателя правительства РФ Муслим Хучиев 19 сентября в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.

По мнению госслужащего, взгляд Чарльза Дарвина на происхождение человека от обезьяны противоречит религиозному пониманию этого вопроса и является первым шагом к духовному разложению подрастающего поколения.

Несмотря на то, что ученого часто критикуют за идею происхождения человека от обезьяны, сам он об этом не писал, говорят эксперты. Кроме того, он не давал оценок и не выступал ни против Бога, ни против религии, потому что сам был верующим человеком.

Эту инициативу пока лишь обсуждают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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