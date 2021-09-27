Контрольных и проверочных работ в российских школах станет меньше

Владимир Путин поручил сократить количество контрольных и проверочных работ для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Информация появилась на сайте Кремля.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения и региональными властями. Кроме того, президент поручил руководителям проанализировать, есть ли проблемы с доступностью общего образования в России, и составить доклад по этому поводу. Такие проверки теперь будут ежегодными.

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