27 августа, 15:30Общество
С 1 сентября в РФ изменятся правила выдачи образовательных кредитов
С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила выдачи образовательных кредитов, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.
Теперь получить их по ряду специальностей будет сложнее. Половину объема поддержки направят на приоритетные направления, например, на медицинские, педагогические и технические специальности. Для студентов, выбирающих экономику, менеджмент или юриспруденцию, условия получения кредита ужесточились.
