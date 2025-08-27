С 1 сентября в РФ изменятся правила выдачи образовательных кредитов

С 1 сентября в РФ вступят в силу новые правила выдачи образовательных кредитов, сообщил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Теперь получить их по ряду специальностей будет сложнее. Половину объема поддержки направят на приоритетные направления, например, на медицинские, педагогические и технические специальности. Для студентов, выбирающих экономику, менеджмент или юриспруденцию, условия получения кредита ужесточились.

