Министр просвещения РФ проведет Общероссийское родительское собрание 28 августа

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов проведет Общероссийское родительское собрание. Расскажет о том, какие перемены ждут учеников и преподавателей в новом учебном году.

Также, по словам министра, традиционно много будут говорить про ЕГЭ и ОГЭ. На горячую линию поступило уже около трех тысяч вопросов. Общероссийское родительское собрание пройдет 27 августа в 12:30 в формате видеоконференции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.