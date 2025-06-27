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27 июня, 11:30

Общество

Количество партнеров московских колледжей выросло на 30%

Количество партнеров московских колледжей выросло на 30%

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Почти 4 тысячи компаний стали партнерами московских колледжей. За год их количество выросло почти на 30%, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Она отметила, что в колледжах столицы обучение ориентировано на практику, этому уделяют 70% времени.

Сотрудничество с ведущими организациями города расширяется, чтобы соответствовать актуальным запросам рынка труда. Компании участвуют в разработке учебных программ, создают стандарты оснащения лабораторий и организуют производственную практику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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