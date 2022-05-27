Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года". Торжественная церемония прошла в Московском зоопарке.

Учителя взяли под опеку семью розовых пеликанов – это традиция Московского зоопарка, которой уже больше 30 лет.

Возле озера, где живут розовые пеликаны, в Московском зоопарке теперь появится табличка, что эти птицы находятся под опекой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

