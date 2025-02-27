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27 февраля, 14:45

Общество

Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"

Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"

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27 февраля началась Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", посвященная 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В состязании примут участие более 100 тысяч школьников из 78 стран, включая Россию.

Министр просвещения Сергей Кравцов дал старт олимпиаде на встрече в школе № 281 на северо-востоке Москвы. Участники пройдут два онлайн-тура, а финалисты встретятся в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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