Стартовала Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа"

27 февраля началась Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", посвященная 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В состязании примут участие более 100 тысяч школьников из 78 стран, включая Россию.

Министр просвещения Сергей Кравцов дал старт олимпиаде на встрече в школе № 281 на северо-востоке Москвы. Участники пройдут два онлайн-тура, а финалисты встретятся в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.